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Сегодня, 15:37

Агент Конате рассказал о будущем футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Дмитрий Селюк, представляющий интересы нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, высказался о будущем футболиста.

«Кто-то хочет, чтобы он уходил, а кто-то не хочет. Конате очень хороший футболист. Естественно, им интересуются другие европейские клубы. Я хочу сказать одну вещь, когда игрок долго в одном и том же клубе, у него пропадает определенная мотивация. Поэтому футболист должен расти, должен быть мотивирован, и тогда он будет лучше и лучше», — приводит слова Селюка «Евро-Футбол.Ру».

25-летний Конате перешел в «Ахмат» в 2021 году на правах свободного агента. В текущем сезоне нападающий сыграл за команду 28 матчей, отметился 13 голами и отдал результативную передачу.

Контракт Конате с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года, а трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллиона евро.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005146172_agent_konate_rasskazal_o_buduschem_futbolista
Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Дмитрий Селюк
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 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
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