Канчельскис: «У «Зенита» больше шансов на победу, чем у «Спартака»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака» в рамках 6-го тура РПЛ.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Родригао, полузащитники Ильзат Азметов, Вендел и Максим Глушенков, а также форвард Педро пропустят встречу.

«Постараюсь последить за этим матчем, думаю, он будет очень интересным. Если говорить о шансах команд, то у «Зенита» есть много хороших футболистов, которые могут выйти вместо травмированных. Их же брали для чего? Явно не для того, чтобы они сидели и протирали скамейку. Вот им сейчас и дается шанс, чтобы выйти и доказывать.

Да, эти потери могут стать шансом для «Спартака», но они будут играть дома у «Зенита», и как я сказал раньше, у них много классных футболистов. Поэтому в моем понимании у «Зенита» больше шансов на победу, чем у «Спартака», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч пройдет 24 августа на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

После 5 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Спартак» с 10 очками находится на 4-м месте.

Денис Сафронов