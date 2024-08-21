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Сегодня, 10:57

Канчельскис: «У «Зенита» больше шансов на победу, чем у «Спартака»

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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис в комментарии «СЭ» поделился ожиданиями от матча «Зенита» и «Спартака» в рамках 6-го тура РПЛ.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник Родригао, полузащитники Ильзат Азметов, Вендел и Максим Глушенков, а также форвард Педро пропустят встречу.

«Постараюсь последить за этим матчем, думаю, он будет очень интересным. Если говорить о шансах команд, то у «Зенита» есть много хороших футболистов, которые могут выйти вместо травмированных. Их же брали для чего? Явно не для того, чтобы они сидели и протирали скамейку. Вот им сейчас и дается шанс, чтобы выйти и доказывать.

Да, эти потери могут стать шансом для «Спартака», но они будут играть дома у «Зенита», и как я сказал раньше, у них много классных футболистов. Поэтому в моем понимании у «Зенита» больше шансов на победу, чем у «Спартака», — сказал Канчельскис «СЭ».

Матч пройдет 24 августа на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге, начало — в 17.30 по московскому времени.

После 5 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. «Спартак» с 10 очками находится на 4-м месте.

Денис Сафронов

Андрей Канчельскис
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
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24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
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Кр. Советов – Пари НН
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