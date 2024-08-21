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Сегодня, 11:25

РФС может изменить дисциплинарный регламент после высказываний гендиректора «Оренбурга»

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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что расследование по делу спортивного директора «Оренбурга» Дмитрия Андреева может привести к изменениям в дисциплинарном регламенте РФС.

Ранее Андреев позволил себе нецензурно высказаться в адрес арбитра, а также проявил агрессию и попытку физического воздействия в отношении судейской бригады матча 5-го тура РПЛ «Ростов» — «Оренбург» (3:2). 19 августа стало известно, что действия сотрудника «Оренбурга» будут рассмотрены комитетом по этике РФС.

«Я обратился в комитет по этике, комитет разберется. Андреева пригласят на заседание. Но также возникает вопрос, как он оказался в той зоне, где не должен был быть? Возможно, это потребует дальнейшего совершенствования регламента, так как сейчас контрольно-дисциплинарный комитет не может рассматривать данный эпизод из-за того, что спортивный директор не включен в заявку на матч. Поэтому эпизод рассматривает комитет по этике», — цитирует Митрофанова ТАСС.

После 5 туров «Оренбург» набрал 5 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче команда сыграет на выезде с «Факелом» 24 августа в рамках 6-го тура чемпионата России..

Источник: ТАСС
Дмитрий Андреев
РФС
ФК Оренбург
Максим Митрофанов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
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 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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