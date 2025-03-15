«Локомотив» сделал предложение «Униону Туарга» по полузащитнику Муриду
«Локомотив» сделал официальное предложение о приобретении полузащитника Аймана Мурида, игрока марокканского клуба «Унион Туарга», сообщает Africafoot.
По данным источника, московский клуб первоначально предложил 400 тысяч долларов. Однако это предложение было отклонено, после чего клуб поднял его до 1,2 миллиона долларов.
Сообщается, что железнодорожники предложили 24-летнему футболисту трехлетний контракт на сумму 3,4 миллиона долларов.
Мурид играет за «Унион Туарга» с лета 2022 года. В текущем сезоне марокканский футболист провел 23 матча и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро.
Источник: Africafoot
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|
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|11
|8
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|2
|18-9
|25
|
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|11
|8
|0
|3
|25-13
|24
|
3
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|11
|7
|2
|2
|21-8
|23
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|4
|1
|19-12
|22
|
5
|Краснодар
|11
|6
|4
|1
|19-13
|22
|
6
|Динамо Мх
|11
|4
|1
|6
|16-21
|13
|
7
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|11
|3
|4
|4
|14-12
|13
|
8
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|11
|3
|3
|5
|11-17
|12
|
9
|Оренбург
|10
|2
|6
|2
|11-10
|12
|
10
|Крылья Советов
|11
|2
|6
|3
|15-17
|12
|
11
|Рубин
|11
|2
|6
|3
|12-16
|12
|
12
|Локомотив
|11
|2
|5
|4
|16-14
|11
|
13
|Ахмат
|11
|2
|5
|4
|15-16
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|3 : 2
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|3 : 1
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|4 : 0
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|0 : 0
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|9
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|10
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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