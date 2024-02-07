Канчельскис: «Если Джикия покинет «Спартак», ему не стоит переживать — у него огромный выбор»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ситуации с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Если Джикия покинет «Спартак», ему не стоит переживать — у него огромный выбор. Он хороший защитник, который пригодится любой команде, даже если он не входит в планы тренерского штаба «Спартака». У Георгия хорошая ситуация, потому что он может выбирать. Хочется посмотреть на Угальде. О новичке вряд ли кто слышал. Но здесь вопрос тройной переплаты за трансфер. Если платят такие деньги, он должен выходить и забивать. Если это произойдет, все будут хвалить «Спартак» и их трансферную кампанию», — сказал Канчельскис ODDS.ru.

5 февраля агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, заявил, что контракт футболиста со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.