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7 февраля, 15:50

Канчельскис: «Если Джикия покинет «Спартак», ему не стоит переживать — у него огромный выбор»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о ситуации с защитником «Спартака» Георгием Джикией.

«Если Джикия покинет «Спартак», ему не стоит переживать — у него огромный выбор. Он хороший защитник, который пригодится любой команде, даже если он не входит в планы тренерского штаба «Спартака». У Георгия хорошая ситуация, потому что он может выбирать. Хочется посмотреть на Угальде. О новичке вряд ли кто слышал. Но здесь вопрос тройной переплаты за трансфер. Если платят такие деньги, он должен выходить и забивать. Если это произойдет, все будут хвалить «Спартак» и их трансферную кампанию», — сказал Канчельскис ODDS.ru.

5 февраля агент Вадим Шпинев, представляющий интересы Джикии, заявил, что контракт футболиста со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

Источник: ODDS.ru
Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Рубин
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 - : -
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