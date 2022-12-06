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Сегодня, 14:35

Канчельскис — о словах Кокорина: «Он профукал свою судьбу. Главное, чтобы не опозорился еще раз»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Андрей Канчельскис.
Фото Татьяна Дорогутина, «СЭ»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис в комментарии для «СЭ» отреагировал на критику нападающего Александра Кокорина в свой адрес.

Ранее Кокорин заявил, что Канчельскис «пел дифирамбы» в его адрес, а теперь стал говорить про него плохо потому, что «ему дают 2-3 тысячи на эфирах, куда он ходит, и за это надо сказать что-то плохое».

«Кокорин — молодец! Я ни копейки за эфиры не получал. На «Дом-2» я не хожу. Он не услышал мои слова о том, что надо было уезжать в Европу. Теперь он что-то ругается. Если бы он уехал, достиг бы большего. Пересидел человек! Видимо, ему нравилось сидеть в России. Я говорил, что нужно взять чемоданы и соглашаться даже на маленькое предложение. Он меня не услышал. На что он сейчас жалуется? Маленький мальчик, который мог достичь результатов, но не смог из-за своей глупости.
Достигни он чего-то большого — тогда можно с ним разговаривать. Я желал ему всего хорошего. Но свою судьбу он профукал. Это его проблемы. Может, он поймет в конце концов, что потерял драгоценное время. Но желаю ему вернуться в «Фиорентину», где меня помнят и любят. Главное, чтобы Кокорин не опозорился еще раз. Только этого и желаю. Остальное мне неинтересно. Это Кокорин поставил на первое место деньги, а футбол — на второе. Еще когда он был маленький, я пил за него и говорил бежать. Он этого не вспомнит, наверное», — сказал Канчельскис «СЭ».

В данный момент Кокорин выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В сезоне-2022/23 форвард забил 5 голов и сделал 2 результативных передачи в 10 матчах за команду из Лимасола.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Александр Кокорин
Андрей Канчельскис
Футбол
0
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Канчельскис считает, что Ловрен может заиграть в «Реале» или «Барселоне»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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