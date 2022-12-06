Кокорин о Канчельскисе: «Очередной дядя, которому дали 2-3 тысячи, и ему надо сказать что-то плохое»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, почему отреагировал в соцсетях на критику в его адрес со стороны бывшего полузащитника «Манчестер Юнайтед» Андрея Канчельскиса.

В октябре Канчельскис заявил, что считает Кокорина футболистом уровня ФНЛ и добавил, что форвард «профукал всю карьеру» из-за денег. Кокорин в ответ сказал, что Канчельскис «потерял себя, как человек» и опросил больше не упоминать его.

«Так этот дядя, так его назовем, пел мне дифирамбы каждый раз, когда меня видел. Постоянно поднимал бокалы за мое здоровье, когда я был маленьким. И я им восхищался, потому что он был сильным игроком. Нет, я плюс-минус понимаю. Это очередной дядя, которому дали 2-3 тысячи на эфирах, куда он ходит, и за это надо сказать что-то плохое, как делает наша старая гвардия. Тогда это понятно. Но если ему что-то реально не понравилось... Я не понимаю. Ты постоянно кричишь, какие мы хорошие ребята, поднимаешь за нас бокалы, а потом выдаешь такое... Только из-за этого я ему ответил. Потому что я с ним был неплохо знаком», — приводит Sport24 слова Кокорина.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды из «Фиорентины», на его счету 5 голов и 2 результативных передачи в 10 матчах за команду из Лимасола.