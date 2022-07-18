Заместитель министра спорта РФ Байсултанов рассказал о создании единой премьер-лиги

Заместитель министра спорта России Одес Байсултанов рассказал о создании единой премьер-лиги, в которой смогут принимать участие футбольные клубы из Крыма и дружественных республик.

«На нашем совещании в ДНР было предложено создать единую Премьер-лигу, в которой смогут принимать участие все дружественные республики, — цитирует RT Байсултанова. — Принимая во внимание положительный опыт Крымского футбольного союза и самого региона по проведению матчей Национальной студенческой футбольной лиги, планируется на базе данной структуры создать организацию, которая обеспечит проведение объединенного чемпионата. По аналогии с существующими соревнованиями планируется создание чемпионата с туровой системой не только в Крыму, но и в дружественных республиках. Речь идет об отдельной структуре, которая будет создана по инициативе Министерства спорта РФ. Она не будет относиться к структурам РФС, который, собственно, является членом ФИФА и УЕФА».

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.