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Сегодня, 15:28

На стадионе «Динамо» выставили исторические барельефы

Виталий Косик
Корреспондент
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На стадионе «Динамо» открыли новое арт-пространство, центром которого стали новые отреставрированные барельефы скульптора Сергея Меркулова, сообщает ТАСС.

Ранее Барельефы украшали фасад стадиона «Динамо» с 1930 года. В 2008 году арена была закрыта на генеральную реконструкцию, она началась в 2012 году, барельефы были демонтированы, но не покидали территорию стадиона, где проходили реставрационные работы.

Открытие арт-пространства на «ВТБ-Арене» стало одним из мероприятий, посвященных юбилею общества «Динамо» и московского футбольного клуба.

18 апреля 2023 года исполнится 100 лет со дня основания команды.

Источник: https://tass.ru/sport/16827741

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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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