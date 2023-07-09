Канчельскис предполагает, что Промес завершит карьеру в «Спартаке»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Будущее Промеса может быть навсегда связно со «Спартаком». Думаю, он сам хочет остаться здесь на долгие годы. Квинси любят болельщики, он играет важный роль в истории клуба. Скорее всего, Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет, учитывая непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах», — приводит «РБ Спорт» слова Канчельскиса.

Промес перешел в «Спартак» из «Аякса» в 2021 году. В прошедшем сезоне 31-летний форвард забил 25 голов и отдал 10 результативных передач в 37 матчах за московскую команду во всех турнирах. Его контракт с красно-белыми действует до 30 июня 2024 года.