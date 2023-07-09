Личка о задаче «Динамо» на сезон: «Нужно находиться в первой четверке»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка назвал цель команды на сезон-2023/24.

— Какие задачи ставят перед командой?

— Понятно, что всегда цели наивысшие. Находиться в первой четверке. Мне не говорили, что в этом году надо обязательно выиграть чемпионство. Но надо находиться в верхней части таблицы.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.