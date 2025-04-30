Футбол
30 апреля, 12:50

Камоцци — о начале переговоров «Спартака» и Станковича: «Не знаю, найдется ли кто-то лучше него, готовый приехать в Россию»

Александр Абустин
корреспондент

Итальянский агент Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах по новому контракту между «Спартаком» и главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Он хороший тренер. Не знаю, найдется ли кто-то лучше него, готовый приехать в Россию. Я думаю, это правильное решение», — сказал Камоцци «СЭ».

По информации РБК, первый раунд переговоров завершился успешно. Ожидается, что стороны придут к единому решению к концу мая.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 50 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Франко Камоцци
  • igorlvov

    Моуринью вроде как хотел! Опять же Карло Анчелотти вроде как скоро без дела будет сидеть! Надо подумать кого из них! Или всё же на Юране остановимся!? Чуть послабей конечно, этих двух, но свой же! :)

    30.04.2025

  • Gordon

    Разумеется, надо продлевать. Другое дело, что Камоцци рассуждает так, что к нам более никто не приедет. Как будто обязательно надо брать тех, кто приедет, а не тех, кто уже здесь.

    30.04.2025

  • Gordon

    Дело не в иностранцах или не иностранцах, а в управлении клубом. А случайно ничего не бывает.

    30.04.2025

  • zg

    Вот именно!Имя у него пока игроцкое и я как раз за него,но не надо его заваливать мега баблом и в попу целовать,я за адекватное продление без слюноотделения!)

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Деян - человек с именем. Я думаю, что он серьезно относится к своей тренерской карьере. Да, у него был неудачный старт, но сейчас у него опыт точно появился. Мне он нравится на данный момент, и в этом сезоне преждевременно ждать от него супер результатов. Вот в следующем уже можно спрашивать.

    30.04.2025

  • bond1951

    не ссы найдутся на такие бабки от народа........

    30.04.2025

  • ANTI BOMG

    А нах нам иностранец? Что иностранные тренеры (10 штук) выиграли со Спартаком за ДВАДЦАТЬ ЛЕТ!? Случайно благодаря господу Богу и УДАЧЕ (практически одно и то же!) ОДНО ЧЕМПИОНСТВО и ОДИН КУБОК за ДВАДЦАТЬ ЛЕТ! За эти же годы сравните с конями, локо и бомжами НЕ С ИНОСТРАННЫМИ ТРЕНЕРАМИ!

    30.04.2025

  • zg

    Это понятно,просто любой тренер идущий в Спартак уже видит вот эти примеры и мыслит так же-показать себя,переподписаться,а дальше пофигу!))))

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Мысль правильная. Но есть нюанс: для нас эта неустойка кажется огромной, а в большом бизнесе иной мир цифр))).

    30.04.2025

  • zg

    Само собой в деньгах,иначе зачем переговоры!)Я немного о другом,по хорошему,Деян и сам должен быть заинтересован в продлении,ибо в общем то он начинающий тренер,а мы не дай бог,как обычно,насыпем полдную авоську бабла и дальше как обычно,тренеру надоест страна и он начнет тренировать хз как и уйдет с огромной неустойкой.

    30.04.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Понимает в чём дело: есть нюансы в первом контракте, и Спартак, наверняка хочет подстелить соломки себе, продлив действие соглашения. О нюансах мы естественно не знаем, но вполне может оказаться пункт, в котором сказано, что за полгода до истечения контракта тренер может вступать в переговоры с другими клубами. Если эта ситуация случится, то договариваться будет сложнее и дороже. Дело, как часто это бывает, в деньгах.

    30.04.2025

  • zg

    Мдя...Пока идем проторенной стезёй...Сейчас котракт будет пальчики оближешь,а играть перестанем совсем!Тьфу-тьфу-тьфу,конечно,но удивления не вызовет вообще!По мне,не заслужил пока Деян прям ПЕРЕГОВОРОВ!Продления на тех же условиях(ну чуть лучше может),без вопросов!

    30.04.2025

