Камоцци — о начале переговоров «Спартака» и Станковича: «Не знаю, найдется ли кто-то лучше него, готовый приехать в Россию»

Итальянский агент Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах по новому контракту между «Спартаком» и главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

«Он хороший тренер. Не знаю, найдется ли кто-то лучше него, готовый приехать в Россию. Я думаю, это правильное решение», — сказал Камоцци «СЭ».

По информации РБК, первый раунд переговоров завершился успешно. Ожидается, что стороны придут к единому решению к концу мая.

46-летний серб возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. Под его руководством красно-белые с 50 очками занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ после 26 туров.