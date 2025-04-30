Лечивший палец Агкацева врач рассказал, что болеет за «Зенит»: «В этом году желаю победы «Краснодару»

Травматолог вратаря «Краснодара» Станислава Агкацева Артур Курбанов рассказал «СЭ», что является болельщиком «Зенита».

«Мне скоро будет 39 лет. Со времен Аршавина и Кержакова болею за «Зенит». Знаю, что и в прошлом году была напряженная концовка, «Краснодар» подарил «Зениту» чемпионство. Пожелал, чтобы в этом году такого не было, чтобы не повторяли прошлых ошибок. Все в руках «Краснодара». Просто надо забрать золото, и все. «Зенит» не тот, что был в прошлом году. Искренне желаю победы «Краснодару», — сказал Курбанов «СЭ».

В этом сезоне 23-летний голкипер провел 30 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей и 16 раз сыграл на ноль.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 58 очками. «Зенит» располагается на второй строчке (54).