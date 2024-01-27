Божович: «Время Семака в «Зените» только начинается»

Экс-тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал работу Сергея Семака в «Зените».

«Время Семака в «Зените» не закончилось, а только начинается. Он набрался опыта, и дальше будет все лучше и лучше. Думаю, Семак пока будет работать только «Зените», — цитирует Божовича Sport24.

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. С того момента сине-бело-голубые пять раз подряд становились чемпионами России.