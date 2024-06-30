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Камоцци: «Смолов точно принесет пользу «Краснодару»

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Итальянский менеджер Франко Камоцци прокомментировал переход нападающего Федора Смолова в «Краснодар».

«Возвращение Смолова в «Краснодар» — это хорошо. Да, он уже не молод, но он точно принесет пользу клубу», — сказал Камоцци «РБ Спорт».

Последние 2,5 года Смолов провел в «Динамо». В сезоне-2023/2024 Федор сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач. О возвращении нападающего в «Краснодар» стало известно 18 июня. Он защищал цвета клуба с 2015 по 2018 год.

 

Федор Смолов
РПЛ
ФК Краснодар
Франко Камоцци
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