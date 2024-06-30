Баранник: «Упор все равно будет делаться на легионеров. Просто в «Зените» смотрят немного дальше»
Бывший селекционер «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о роли российских футболистов в команде.
«На сегодняшний день мы не можем полноценно оценивать силу российских футболистов, потому что не участвуем в еврокубках. Посмотрим, как себя проявят новички «Зенита». В своих прежних клубах они чувствовали себя комфортно, но здесь им придется завоевывать любовь болельщиков по новой. Думаю, что пока в «Зените» остаются легионеры, которые на протяжении последних сезонов приносили результат, упор все равно будет делаться именно на них. Никто из них не будет прозябать на лавке. Просто в «Зените» смотрят немного дальше», — сказал Баранник Legalbet.
В летнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили четыре российских футболиста: вратарь Евгений Латышонок, защитники Юрий Горшков и Сергей Волков, а также нападающий Максим Глушенков.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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|0-0
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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|0-0
|0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Химки
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|0
|0
|0-0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0-0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
|- : -
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Химки – Динамо Мх
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