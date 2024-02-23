Юран: «Слова о чемпионстве? Дойду до этой вершины»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал свое заявление, сделанное в сентябре 2023 года, о том, что через два года он будет бороться за чемпионство.

«Я то, что сказал, чувствую. Я дойду до этой вершины. Понятно, у каждого амбициозного тренера есть максимальные задачи. У меня такая — бороться за чемпионство. Я туда дойду. Понятно, это зависит от бюджета команды. Много желаний руководства, но соизмерять-то нужно. Естественно, задачу стать чемпионом ставят клубы из первой пятерки. «Пари НН», думаю, в ближайшие 2-3 года, наверное, все зависит от бюджета. По щелчку пальцев оно не сделается», — сказал Юран в выпуске «Коммент.Шоу».

После 18 туров РПЛ «Пари НН» с 24 очками занимает девятое место в турнирной таблице.