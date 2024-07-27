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Булыкин считает, что Гончаренко будет непросто найти новый клуб

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Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился мнением по поводу будущего белорусского тренера Виктора Гончаренко.

«Не знаю, какой клуб решится поработать с Гончаренко еще раз, все-таки вылет из РПЛ — удар по репутации. И из ЦСКА он уходил непонятно, выиграв один трофей. Эти моменты влияют на работодателя. Интересно, кто к нему присмотрится. Но я бы на наших молодых специалистов обращал внимание», — цитирует Булыкина Legalbet.

Последним клубом Гончаренко был «Урал», под руководством которого клуб вылетел из РПЛ по итогам стыковых матчей с «Акроном» (0:2, 2:1). Белорусский тренер уже работал в екатеринбургском клубе (2015), а также возглавлял БАТЭ, «Кубань», «Урал», московский ЦСКА, «Уфу» и «Краснодар». С армейцами дважды завоевал серебряные медали чемпионата России (2016/17, 2017/18) и выиграл Суперкубок-2018.

Источник: Legalbet
Дмитрий Булыкин
РПЛ
Виктор Гончаренко
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2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
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