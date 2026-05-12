Алаев о снятии бана с российского футбола в 2027 году: «Верю и очень хочу, чтобы прогноз сбылся»

Президент РПЛ Александр Алаев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возвращении российского футбола в международные соревнования.

Ранее президент РПЛ заявил, что Россия может вернуться на международную арену в 2027 году.

— Недавно вы говорили о возможном возвращении в 2027 году. Это начали трактовать, что вы знаете что-то. Можете объяснить?

— Я сказал как простой болельщик футбола из Москвы. Информации у меня нет, есть ощущение. Я верю и очень хочу, чтобы мой прогноз сбылся.

Российские клубы и сборные с февраля 2022 года отстранены от участия в турнирах УЕФА и ФИФА.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max