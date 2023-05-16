Камано объяснил, почему «Локомотив» не смог обыграть «Крылья Советов»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано объяснил, почему железнодорожники не смогли обыграть «Крылья Советов» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«К сожалению, в первом тайме получалось не все, что хотели и задумывали. Как итог — в конце тайма был пропущен гол. Во втором мы прибавили в скорости, прессинге и агрессии. Быстро смогли отыграться, затем продолжали давить и имели хорошие контратаки. Хотелось забить второй мяч, но не получилось», — приводит «Чемпионат» слова Камано.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками в 27 матчах. «Крылья Советов» идут на 13-й строчке с 26 очками.