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Камано объяснил, почему «Локомотив» не смог обыграть «Крылья Советов»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано объяснил, почему железнодорожники не смогли обыграть «Крылья Советов» (1:1) в матче 27-го тура РПЛ.

«К сожалению, в первом тайме получалось не все, что хотели и задумывали. Как итог — в конце тайма был пропущен гол. Во втором мы прибавили в скорости, прессинге и агрессии. Быстро смогли отыграться, затем продолжали давить и имели хорошие контратаки. Хотелось забить второй мяч, но не получилось», — приводит «Чемпионат» слова Камано.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 36 очками в 27 матчах. «Крылья Советов» идут на 13-й строчке с 26 очками.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5103939-igrok-lokomotiva-kamano-vyskazalsya-o-nichej-v-matche-s-krylyami-sovetov.html
Франсуа Камано
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ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
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