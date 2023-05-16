Бывший защитник «Крыльев Советов» Таранов надеется, что команда сохранит место в РПЛ

Бывший защитник «Крыльев Советов» Иван Таранов надеется, что самарцы сохранят место в РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Думаю, «Крылья Советов» сохранят прописку в РПЛ. Игра у них хорошая, просто немного не хватает им концовки, забитых голов и простых трех очков. Впереди еще есть несколько матчей, в которых «Крылья» приложат все усилия, чтобы остаться в РПЛ, обезопасить себя.

Что касается ухода некоторых игроков, то об этом еще рано говорить. Чемпионат еще продолжается. Если это слухи, то о них нет смысла пока говорить», — приводит «Чемпионат» слова Таранова.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками в 27 матчах.