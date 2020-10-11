Камано и еще четыре игрока сборной Гвинеи заразились коронавирусом
Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано заразился коронавирусом, сообщает afrik-foot.com. Положительный тест футболист сдал в расположении сборной Гвинеи после победы над Кабо-Верде в товарищеском матче (2:1). Помимо него, положительный тест сдал игрок «Ливерпуля» Наби Кейта, а также Ибрагим Коне, Ибрагим Камара и Флорантен Погба, брат хавбека сборной Франции Поля Погба.
Футболисты сборной Гвинеи проводят товарищеские матчи в Португалии и уже высказывали недовольство по поводу условий проживания: им приходится жить в комнатах на четверых.
Ранее сообщалось о подозрительных результатах теста на коронавирус у вратаря «Локо» Гильерме, а также заражение обнаружено у Мачея Рыбуса.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.