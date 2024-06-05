На ПМЭФ-2024 презентовали художественный фильм о Федоре Черенкове

На стенде РФС в рамках ПМЭФ-2024 прошла презентация художественного фильма «Федя. Народный футболист», посвященного бывшему игроку «Спартака» Федору Черенкову. В прокате фильм будет представлен 31 октября 2024 года.

В поддержку фильма также была анонсированы игра в рамках Лиги легенд между «Спартаком» и ЦСКА.

Федор Черенков скончался 4 октября 2014 года. Ему было 55 лет. В ходе карьеры он выступал за «Спартак», «Ред Стар» и сборную СССР.