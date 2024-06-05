Масалитин предположил, что послужило поводом к увольнению Федотова из ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о том, в чем заключались главные претензии к работе Владимира Федотова в качестве главного тренера армейцев.

«Если бы Федотов использовал всех игроков, которые есть, включая молодежь — была бы нормальная ротация. Вот просто если бы каждую игру просто выпускал молодежь. Мы же видели, как в начале сезона выходил и показывал себя Рядно, забивал Глебов. Был еще Арбузов, его потом отдали в аренду «Балтике», и он там пропал. Играл Кисляк, выходил Лукин. Понятно, что все ошибаются, но каких-то больших ошибок у них не было. Если бы эта ротация была и работала, наверное, к Федотову не было бы особых вопросов», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

3 июня ЦСКА объявил об уходе Федотова с поста главного тренера команды. Позже стало известно, что московский клуб достиг принципиальной договоренности о сотрудничестве с Марко Николичем.