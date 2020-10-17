РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Какой организм выдержит?» Мусаев посетовал на усталость игроков после матчей сборных

18:48
Теги:

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Рубином» (3:1) посетовал на усталость футболистов после матчей сборных.

«Чудес не бывает. То, что мы увидели в первом тайме, мы и ожидали увидеть, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Во втором тайме понимали, что у нас есть ресурсы. Игроки основы вышли со скамейки и усилили. Рад такой победе.

Не могут люди играть три игры подряд. Зачем столько матчей сборных? Какой организм выдержит?»

Краснодар — Рубин

 

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. «Зенит» — «Сочи», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир