«Какой организм выдержит?» Мусаев посетовал на усталость игроков после матчей сборных

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Рубином» (3:1) посетовал на усталость футболистов после матчей сборных.

«Чудес не бывает. То, что мы увидели в первом тайме, мы и ожидали увидеть, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Во втором тайме понимали, что у нас есть ресурсы. Игроки основы вышли со скамейки и усилили. Рад такой победе.

Не могут люди играть три игры подряд. Зачем столько матчей сборных? Какой организм выдержит?»