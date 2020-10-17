«Какой организм выдержит?» Мусаев посетовал на усталость игроков после матчей сборных
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы над «Рубином» (3:1) посетовал на усталость футболистов после матчей сборных.
«Чудес не бывает. То, что мы увидели в первом тайме, мы и ожидали увидеть, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Во втором тайме понимали, что у нас есть ресурсы. Игроки основы вышли со скамейки и усилили. Рад такой победе.
Не могут люди играть три игры подряд. Зачем столько матчей сборных? Какой организм выдержит?»
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.