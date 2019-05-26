"Как я могу с вами общаться? До свидания!" Скандальная пресс-конференция Евсеева

Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев на пресс-конференции после матча 30-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (0:1) разозлился на журналистов.

– "Уфа" нанесла один удар по воротам...

– Вы первый тайм смотрели? А игру вообще? Момент у нас был? Был! Мы с вами разные игры смотрели? Давайте по сегодняшней игре!

– Вы довольны командой?

– Да, я доволен командой!

– Ваш друг Юрий Семин...

– (прерывает) Что значит – "друг"?! Это такой человечище! По возрасту – не друг. Я его уважаю. Коллега. Так правильно.

– Вы настраивались сегодня как на бой или дружескую встречу? Это родной для вас стадион, скандировали ваше имя...

– Мы с вами разный футбол смотрели? Вы не видели, что на поле творилось? Я так понял, вас это все устраивает. Хорошо. Еще вопросы есть?

На очередной вопрос Евсеев поднялся:

– Нет, так невозможно! По сегодняшней игре вопросы есть? Нет? Как я с вами могу общаться? До свидания!

Уже из дверей добавил:

– Заняться нечем, что ли? Сейчас придет человек – ему задавайте вопросы... (Юрий Голышак)