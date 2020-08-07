«Как так можно продавать Миранчука? Почему не продлили контракт? Дилетанты!» Наумов разнес Кикнадзе

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов уверен: этим летом полузащитник Алексей Миранчук никуда не уйдет.

— Гендиректор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью Sport 24 cказал про возможную продажу Алексея Миранчука следующее: «60 на 40, что мы сделаем этот трансфер. Прямо сейчас есть два варианта, которые бы устроили всех: нас, Лешу и команду, которая его возьмет».

— Это какое-то дилетантство, ей богу! Зачем в прессе говорить такие вещи?! Ведущий игрок команды. Разве можно на всех углах кричать, что мы готовы его продать? Придумывать про 20 миллионов... Вы всему миру говорите: Миранчук нам не нужен, мы хотим на нем заработать!

Зачем его продавать таким образом? Так не делается! Вспомните историю Билялетдинова. За день до его перехода в «Эвертон» еще никто не знал об этой сделке. Англичане сначала вообще хотели взять Динияра только в аренду. Но в итоге мы его продали за 11 миллионов. Потому что мы им ответили: да вы что, зачем нам с ним расставаться? Это же наш капитан, вы с ума сошли что ли?

А Кикнадзе открыто пытается прорекламировать своего лидера... И теперь вряд ли кто-то отважится сейчас купить Алексея. Тем более все знают, что летом 2021 года его контракт заканчивается. У меня возникает другой вопрос.

— Какой?

— Почему еще в начале этого года с ним не продлили соглашение года на три? А лучше на пять. Так делают все нормальные клубы. Покажите, что это ваш лучший игрок, и что вы его цените. А знаете, что сейчас получится.

— Что?

— Леша отыграет до зимы. А в декабре-январе придет и скажет: ребят, я уже договариваюсь с другим клубом. И уйдет фактически бесплатно! С топовыми футболистами нужно поступать очень аккуратно!

— Сколько «Локомотив» выручит от продажи Миранчука?

— Уверен, что до зимы он никуда не уйдет. А потом его купят миллиона за два.

— Кто купит?

— Хороший европейский клуб. В футбольных качествах Алексея я не сомневаюсь.

— Но тогда вы сами себе противоречите. Раз возникла такая ситуация, клубу нужно продать Миранчука именно сейчас, чтобы заработать.

— Но так не продают! После таких заявлений... Кто выложит за него 20 миллионов? Зачем давать такие интервью? Сейчас все в Европе сидят на режиме экономии. Зимой «Локомотиву» предложат за него 2 миллиона. Если клуб откажется, то вообще потеряет его бесплатно. Контракт то закончится. (Виталий Айрапетов)

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