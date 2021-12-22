Медведев не назвал футболиста «Зенита» лучшим игроком года

В полночь «СЭ» назовет лучшего футболиста 2021 года в России. В голосовании нашего издания приняли участие 16 профессиональных тренеров, 16 топ-менеджеров, 16 журналистов «СЭ» и болельщики на сайте.

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поставил на первое место вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова.

Также в его пятерку вошли: Ярослав Ракицкий, Вильмар Барриос (оба — «Зенит»), Александр Головин («Монако»), Матео Кассьерра («Сочи»).