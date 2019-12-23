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Как голосовал гендиректор «Зенита» Александр Медведев при определении лучшего игрока России

19:30
Выбор Александра Медведева. Фото "СЭ"
Выбор Александра Медведева. Фото "СЭ"
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Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поставил на первое место форварда невского клуба, капитана сборной России Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Бранислав Иванович («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов, Иван Игнатьев (оба — «Краснодар»).

Выбор Александра Медведева. Фото "СЭ"
Выбор Александра Медведева. Фото «СЭ»

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