Как голосовал гендиректор «Зенита» Александр Медведев при определении лучшего игрока России

Сегодня «СЭ» назвал лучшего игрока 2019 года по версии РФС и нашего издания. А как голосовали авторитетные тренеры и топ-менеджеры российского футбола?

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поставил на первое место форварда невского клуба, капитана сборной России Артема Дзюбу. Также в пятерку вошли: Бранислав Иванович («Зенит»), Александр Головин («Монако»), Матвей Сафонов, Иван Игнатьев (оба — «Краснодар»).