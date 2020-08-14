Как будут судить «Спартак» после демарша Федуна? Live — в 22.20
16:05
Сегодня стартует второй тур чемпионата России. И главный матч пятницы — «Спартак» — «Ахмат». Интриг во встрече много, но главная — судейство.
Сразу после игры, в 22.20 (мск), Мария Маркова обсудит встречу и то, что происходит внутри красно-белых с Вячеславом Короткиным и Натальей Юриной.
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Как будет судить матч «Спартак» — «Ахмат» арбитр Евгений Турбин?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
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