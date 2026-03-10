Защитник «Динамо» Зайдензаль избежал серьезной травмы в матче с ЦСКА
Защитник московского «Динамо» Леон Зайдензаль не получил серьезной травмы в матче против ЦСКА (4:1) в 20-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба бело-голубых.
21-летний футболист вышел на замену после первого тайма, но покинул поле спустя 29 минут из-за повреждения.
«Леон Зайдензаль избежал серьезного повреждения в игре с ЦСКА. Ждем нашего защитника на поле в ближайших матчах», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
В этом сезоне Зайдензаль провел 12 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах.
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|2
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|4
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|
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|9.10
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|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
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|11.10
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|П
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Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
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|И
|К
|Ж
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|1
|2
|
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ЦСКА
|3
|1
|1
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