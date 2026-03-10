Защитник «Динамо» Зайдензаль избежал серьезной травмы в матче с ЦСКА

Защитник московского «Динамо» Леон Зайдензаль не получил серьезной травмы в матче против ЦСКА (4:1) в 20-м туре РПЛ, сообщает пресс-служба бело-голубых.

21-летний футболист вышел на замену после первого тайма, но покинул поле спустя 29 минут из-за повреждения.

«Леон Зайдензаль избежал серьезного повреждения в игре с ЦСКА. Ждем нашего защитника на поле в ближайших матчах», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В этом сезоне Зайдензаль провел 12 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах.

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