Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на заявление Заремы Салиховой о выходе из состава совета директоров «Спартака» спустя всего три недели после назначения.

«Меня это особо не интересует! Мне важны результаты команды, кто будет тренером и кого купим в межсезонье. А то, что кто-то приходит и уходит... Мне абсолютно параллельно и фиолетово, кто входит и выходит в совет директоров. По барабану! Еще раз, я смотрю на результаты и жду назначение нового тренера. А вот эти все истории с советами директоров... Мне фиолетово!», — сказал Кафельников «СЭ».

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.

Ранее, 17 мая, стало известно, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение португальца Руя Витории на пост главного тренера команды. В ближайшее время московский клуб должен объявить о подписании контракта с 51-летним специалистом.

(Владислав Флегонтов)