Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Кафельников — о Зареме в «Спартаке»: «Мне фиолетово, кто входит и выходит из совета директоров»

12:50
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, -
Евгений Кафельников. Фото Никита Успенский, -
Теги:

Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников отреагировал на заявление Заремы Салиховой о выходе из состава совета директоров «Спартака» спустя всего три недели после назначения.

«Меня это особо не интересует! Мне важны результаты команды, кто будет тренером и кого купим в межсезонье. А то, что кто-то приходит и уходит... Мне абсолютно параллельно и фиолетово, кто входит и выходит в совет директоров. По барабану! Еще раз, я смотрю на результаты и жду назначение нового тренера. А вот эти все истории с советами директоров... Мне фиолетово!», — сказал Кафельников «СЭ».

Салихова вошла в совет директоров «Спартака» 3 мая. В ее обязанности входил аудит финансов клуба.

Ранее, 17 мая, стало известно, что совет директоров «Спартака» одобрил назначение португальца Руя Витории на пост главного тренера команды. В ближайшее время московский клуб должен объявить о подписании контракта с 51-летним специалистом.

(Владислав Флегонтов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Романов победил Кудряшова в бою за пояс WBC Silver
Канада сенсационно уступила Латвии на старте ЧМ-2021
Суперзвезда НХЛ ушла в тень в плей-офф, а российский нападающий набирает очки во всех матчах
«Мисс Вселенная». Олимпийская чемпионка Севастьянова показала фото в белом купальнике

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы