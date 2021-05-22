«Химки» договорились о продлении контракта с Глушаковым
11:55
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что «Химки» договорились о продлении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым.
«Ведем с ним переговоры. Сейчас он в отпуске. Но мы достигли с Денисом договоренности. Осталось лишь поставить подписи? Не только. Надо еще утрясти некоторые моменты. Мы с ним хотим продлить контракт, а он с нами. Так что все будет нормально», — приводит «РБ Спорт» слова Терюшкова.
Глушаков выступает за «Химки» с осени 2020 года. В сезоне-2020/21 34-летний россиянин провел 17 матчей за подмосковную команду, на его счету 3 гола и 1 результативная передача.
Дополнительная информация:
https://bookmaker-ratings.ru/news/himki-dogovorilis-s-denisom-glushakovy-m-o-prodlenii-kontrakta/
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