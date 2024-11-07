Кафанов: «Ростов» долго вел переговоры с Гильерме. На чем-то не сошлись»
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал, что летом голкипер Маринато Гильерме мог пополнить состав дончан.
— Вы говорили, что летом в «Ростов» мог перейти экс-голкипер сборной России и «Локомотива» Гильерме.
— Переговоры с ним вели достаточно долго. Но не я, а руководство клуба. Значит, на чем-то не сошлись.
Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 год. 38-летний вратарь покинул московский клуб минувшим летом в связи с истечением контракта.
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|36
|
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|14
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|3
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|31-6
|33
|
3
|Локомотив
|14
|10
|1
|3
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|31
|
4
|Динамо
|14
|8
|3
|3
|28-16
|27
|
5
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|14
|7
|4
|3
|21-12
|25
|
6
|ЦСКА
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|7
|3
|4
|22-9
|24
|
7
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|5
|3
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|18
|
8
|Акрон
|14
|4
|4
|6
|19-26
|16
|
9
|Пари НН
|14
|4
|3
|7
|14-24
|15
|
10
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|3
|5
|6
|17-25
|14
|
11
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|14
|2
|6
|6
|7-13
|12
|
12
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|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|
13
|Химки
|14
|2
|6
|6
|15-25
|12
|
14
|Факел
|14
|2
|6
|6
|9-21
|12
|
15
|Ахмат
|14
|1
|6
|7
|12-27
|9
|
16
|Оренбург
|14
|1
|5
|8
|15-28
|8
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|9.11
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|9.11
|16:30
|
Динамо Мх – Оренбург
|- : -
|9.11
|19:00
|
Ростов – Химки
|- : -
|9.11
|19:30
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|10.11
|13:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|- : -
|10.11
|15:15
|
Спартак – Акрон
|- : -
|10.11
|17:30
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|10.11
|19:45
|
Рубин – Краснодар
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
|
|
Руслан Литвинов
Спартак
|12
|1
|3
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