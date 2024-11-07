Кафанов: «Ростов» долго вел переговоры с Гильерме. На чем-то не сошлись»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» рассказал, что летом голкипер Маринато Гильерме мог пополнить состав дончан.

— Вы говорили, что летом в «Ростов» мог перейти экс-голкипер сборной России и «Локомотива» Гильерме.

— Переговоры с ним вели достаточно долго. Но не я, а руководство клуба. Значит, на чем-то не сошлись.

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 год. 38-летний вратарь покинул московский клуб минувшим летом в связи с истечением контракта.