Тарханов считает, что Дзюбе надо дать шанс побить рекорд Кержакова: «Он много сделал для нашей сборной»

Российский тренер Александр Тарханов считает, что форварду «Акрона» Артему Дзюбе нужно дать шанс сыграть за сборную России.

«Конечно, надо дать шанс. Он многое сделал для нашей сборной, особенно на домашнем чемпионате мира. Надо его проводить в сборной. Кто мне больше нравится — Дзюба или Кержаков? Это разноплановые форварды и оба сильные. Кержаков — скоростной, Дзюба — хорош в борьбе», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Тарханова.

Также тренер согласился с тем, что участием Дзюбы в товарищеском матче с Брунеем повысило бы интерес зрителей к игре.

36-летний форвард делит с Александром Кержаковым первое место по голам за национальную команду — по 30.