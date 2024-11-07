Кафанов дал совет Ятимову: «Надо по земле ходить»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в интервью «СЭ» выразил надежду, что голкипер Рустам Ятимов не впадет в эйфорию после отбитого пенальти в матче со «Спартаком».

— Насколько Ятимов психологически устойчивый вратарь? Быстро ли он отходит от неудачных игр? И не впадет ли в эйфорию после сейвов?

— Если говорить об удачных действиях, то в игре с «Динамо» в чемпионате (1:1) он внес больший вклад, чем со «Спартаком». Да, в поединке с красно-белыми Ятимов взял пенальти, но во встрече с бело-голубыми выручал нас больше.

Что касается эйфории... Надеюсь, Рустам понимает, что три неплохих матча — с «Локо», «Динамо» и «Спартаком» — это не так много. Конечно, сейчас его все начинают хвалить. Но мы ему посоветовали ничего не читать. Ему нужно слушать только своих тренеров и ходить по земле! Пока вообще нет предпосылок впадать в эйфорию! Вот если отыграет так ровно весь сезон, тогда уже о чем-то и можно говорить.

— Какой у него потенциал?

— Если сравнивать его с лучшими вратарями России, с которыми мне довелось поработать, то Ятимов вполне может выйти на этот уровень. Но ему надо пройти еще много ступенек. Будут спады, падения. Главное, чтобы ему хватило характера пережить эти неудачи.

26-летний Ятимов провел в этом сезоне 9 матчей и пропустил 14 голов во всех турнирах за ростовчан.