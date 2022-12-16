Кафанов: «Сейчас нет Акинфеева, который был на голову сильнее всех. Но есть большая группа хороших вратарей»

Тренер вратарей сборной России и «Ростова» Виталий Кафанов в разговоре с «СЭ» высказался об уровне голкиперов, выступающих в чемпионате России.

«У нас много хороших вратарей прямо сейчас. Мы посмотрели много разных игроков. Например, тот же Саша Селихов, Антон Шунин. У нас очень хорошая вратарская школа, о чем я давно говорю. Сейчас нет Игоря Акинфеева, который был на голову сильнее всех. Но есть большая группа хороших вратарей, из которых порой сложно выбирать», — сказал Кафанов «СЭ».

Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России после домашнего ЧМ-2018, на котором национальная команда дошла до четвертьфинала. Всего у Акинфеева 111 матчей за национальную команду (48 — на ноль), в которых он пропустил 95 голов.

У Сафонова 7 игр за сборную России (4 — на ноль) и 6 пропущенных мячей.