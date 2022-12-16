Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал трансфер защитника Лукаса Айртона из московского клуба в бразильский «Фламенго».

«Главное, что купили. Айртон играл в «Спартаке» замечательно, иначе бразильцы не взяли его даже в аренду. Защитник получил в «Спартаке» достойную практику. Плохо то, когда клуб покупает за дорого, а продает за копейки. Но за Айртона отдали хорошие деньги — это здорово», — сказал Кавазашвили «СЭ».

25-летний Айротон выступал за «Спартак» с конца 2018 года по март 2022. Он провел в составе красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча.