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Кавазашвили — о трансфере Айртона во «Фламенго»: «Главное, что купили. Он играл в «Спартаке» замечательно»

Кавазашвили заявил, что Айртон замечательно играл в «Спартаке»
Константин Белов
Корреспондент
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Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал трансфер защитника Лукаса Айртона из московского клуба в бразильский «Фламенго».

«Главное, что купили. Айртон играл в «Спартаке» замечательно, иначе бразильцы не взяли его даже в аренду. Защитник получил в «Спартаке» достойную практику. Плохо то, когда клуб покупает за дорого, а продает за копейки. Но за Айртона отдали хорошие деньги — это здорово», — сказал Кавазашвили «СЭ».

25-летний Айротон выступал за «Спартак» с конца 2018 года по март 2022. Он провел в составе красно-белых 108 матчей, в которых забил четыре мяча.

Айртон Лукас
Анзор Кавазашвили
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Фламенго
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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