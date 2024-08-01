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1 августа, 23:54

Зобнин отсудил у застройщика более шести миллионов рублей

Сергей Разин
корреспондент
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Роман Зобнин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отсудил у застройщика «Мегаполис Груп» более 6 миллионов рублей за не сданные в срок квартиру и машиноместо, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальный портал судов общей юрисдикции Москвы.

Суд постановил взыскать неустойку за просрочку передачи квартиры в размере 4 501 496 рублей, неустойку за просрочку передачи машиноместа в размере 164 918 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10 000 руб, а также штраф в размере 1 500 000 рублей. Зобнин просил взыскать с застройщика неустойку в размере более чем 7,2 млн рублей.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провел два матча в РПЛ и не отметился результативными действиями.

Источник: РИА Новости
Роман Зобнин
ФК Спартак (Москва)
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6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
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 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
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 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
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