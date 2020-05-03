Шалимов прокомментировал свои слова о людях-дармоедах

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов не стал комментировать свой пост в Instagram.

51-летний российский специалист обратился к подписчикам в связи с наступающим финансовым кризисом из-за пандемии коронавируса.

— Сейчас прошелся в магазин: троллейбусы, автобусы и метро работают. Не знаю, те, кто реально делают важные вещи для нас с вами. Они все получают деньги. Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, то это твой выбор. Выбирай другую профессию. Давайте, начнем тогда с бомжей. Бомжи живут плохо, у каждого своя история, все живут плохо. Вы, каждый, кто сегодня ноет, живет лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать? Чтобы произошло что? — сказал Шалимов на видео, которое записал на улице.

— Ваш пост в Instagram произвел немалый резонанс.

— Ну вы же футбольное издание. Зачем я буду говорить на эту тему?

— Потому что он затрагивает многих. Не все поняли вашу логику...

— Кто не понял мой пост, пусть гадает сидит.

— Но ведь люди не виноваты, что остались без работы...

— Все, давайте не будем. Или про футбол или не будем говорить. До свидания. (Виталий Айрапетов)