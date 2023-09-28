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Сегодня, 11:17

Изидор о переходе в «Зенит»: «Никакого предательства не было. Не все фанаты «Локомотива» понимают ситуацию»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Вильсон Изидор в матче против «Локомотива».
Фото ФК «Зенит»

Нападающий «Зенита» Вильсон Изидор считает, что он не предавал «Локомотив», переходя из московской команды в клуб из Санкт-Петербурга.

«Никакого предательства не было. Я видел, что многие фанаты «Локо» были рассержены на меня, но я думаю, что не все понимают ситуацию. Не знаю, почему «Локо» отклонял остальные предложения. В итоге трансфер в «Зенит» для «Локо» стал удачной сделкой, а я должен был думать о своей карьере, потому что хотел играть», — приводит «Чемпионат» слова Изидора.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года. Форвард забил 19 голов и сделал 7 результативных передач в 42 матчах за московскую команду во всех турнирах.

9 сентября «Зенит» арендовал 23-летнего француза у «Локомотива» до конца сезона-2023/24 с правом выкупа. Нападающий забил 1 гол в 3 матчах за сине-бело-голубых.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
1.10 19:00
Ахмат – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

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 8 1 1
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