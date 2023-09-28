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Сегодня, 11:02

Попов: «Карпин все верно сказал — надо доказывать свой уровень в Европе»

Попов высказался призыве Карпина к российским футболистам уезжать играть в Европу
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о необходимости переезда российских футболистов в более сильные европейские чемпионаты.

«Слова Карпина вырвали из контекста, он не говорил, что нужно уезжать из России, потому что здесь плохо. Он имел в виду, что если ты хочешь стать футболистом высокого уровня, тебе нужно уезжать в другой чемпионат. И он сказал все абсолютно верно. Ты должен уезжать от этих миллионов евро, которые здесь получаешь, на 300-500 тысяч в Европе и доказывать, что ты хороший футболист», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-karpin-vse-verno-skazal-nado-dokazy-vat-svoj-uroven-v-evrope/
Валерий Карпин
Футбол
РПЛ
Алексей Попов
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 И В Н П +/- О
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2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
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Рубин – Краснодар
 - : -
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ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
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Кр. Советов – Спартак
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