Бывший капитан пермского «Амкара» Алексей Попов прокомментировал высказывания главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина о необходимости переезда российских футболистов в более сильные европейские чемпионаты.

«Слова Карпина вырвали из контекста, он не говорил, что нужно уезжать из России, потому что здесь плохо. Он имел в виду, что если ты хочешь стать футболистом высокого уровня, тебе нужно уезжать в другой чемпионат. И он сказал все абсолютно верно. Ты должен уезжать от этих миллионов евро, которые здесь получаешь, на 300-500 тысяч в Европе и доказывать, что ты хороший футболист», — приводит слова Попова «РБ Спорт».

Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ после того, как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.