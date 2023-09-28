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Сегодня, 11:28

Фернандес рассказал о разговоре с генеральным директором ЦСКА, перед переходом в «Зенит»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал о разговоре с генеральным директором ЦСКА Романом Бабаевым, перед тем как перейти в клуб из Санкт-Петербурга.

«Если я что-то обещаю, то выполняю. Абсолютно уверен: ни в один момент переговоров не подвел ЦСКА. Была договоренность: если вернусь в Россию, то только в ЦСКА. Об этом была договоренность с президентом. Только когда ЦСКА решил не выплачивать эти деньги «Интернасьоналу» и вышел из переговоров, я стал рассматривать предложения других клубов. И только тогда на меня и вышел «Зенит». Получив от него предложение, я еще раз позвонил в ЦСКА. Кому? Всегда общался с Романом Бабаевым, через переводчика Максима Головлева. Тот звонок тоже был гендиректору. Я сказал: «Меня зовет «Зенит». За вами — последнее слово: да или нет». Бабаев ответил: «Нет, мы не будем выкупать. Не будем платить эти деньги». После этого стало ясно, что у меня нет другого варианта. Я хочу вернуться в Россию, хочу играть в футбол, но ЦСКА не хочет меня выкупать. А «Зенит» готов», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес перешел в «Зенит» в июле этого года. 32-летний футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-582069-mario-o-razgovore-s-babayevym-pered-transferom-ya-skazal-menya-zovet-zenit-on-ne-budem-platit-eti-dengi
Марио Фернандес
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Роман Бабаев
14
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-3 21
2
 Кр. Советов 9 5 3 1 21-12 18
3
 Зенит 9 5 2 2 19-8 17
4
 Спартак 9 5 1 3 14-12 16
5
 Динамо 9 4 3 2 16-14 15
6
 Локомотив 9 4 3 2 15-14 15
7
 Пари НН 9 4 2 3 9-8 14
8
 Урал 9 4 2 3 8-10 14
9
 ЦСКА 9 3 4 2 19-15 13
10
 Ахмат 9 3 2 4 11-10 11
11
 Ростов 9 2 3 4 13-19 9
12
 Рубин 9 2 3 4 10-18 9
13
 Оренбург 9 2 2 5 10-16 8
14
 Балтика 9 2 1 6 9-15 7
15
 Сочи 9 2 0 7 9-14 6
16
 Факел 9 1 2 6 5-14 5
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30 тур
29.09 19:00
Ростов – Урал
 - : -
30.09 12:00
Оренбург – Зенит
 - : -
30.09 14:45
Локомотив – Пари НН
 - : -
30.09 16:30
Рубин – Краснодар
 - : -
30.09 19:00
ЦСКА – Балтика
 - : -
1.10 14:00
Факел – Сочи
 - : -
1.10 16:30
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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Федор Чалов

ЦСКА

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Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 6 1 2
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 7 1 1
Александр Солдатенков

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 8 1 1
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