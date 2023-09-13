Изидор — об уходе из «Локомотива» в «Зенит»: «Все равно что во Франции перейти в «ПСЖ»

Новичок «Зенита», нападающий Вильсон Изидор рассказал о своем отношении к тому, что некоторые болельщики «Локомотива» стали называть его предателем после перехода в клуб из Санкт-Петербурга.

— Когда вы согласились на переход, вас начали называть предателем. Аналогичная ситуация была с вашим новым партнером по команде — Марио Фернандесом. Как вам кажется, почему? Почему столько внимания уделяется в этом контексте именно «Зениту», хотя, например, и Хесус Медина переходил из ЦСКА в «Спартак».

— Такое происходит везде. Такие разговоры начинаются всегда, когда какой-то игрок переходит в большой клуб — в «Манчестер Сити» в Англии или в «Ювентус» в Италии. Если говорить о моем случае, то я даже не представлял, что между «Локомотивом» и «Зенитом» есть принципиальное соперничество, что такое будет обсуждаться. В любом случае трансфер был моим желанием — я сообщил руководству «Локомотива», что хочу поменять команду. Решение для меня было простым, ведь «Зенит» — самый большой клуб России. Это все равно что во Франции перейти в «ПСЖ». Я принял решение очень быстро. Болельщики «Локомотива» называют меня предателем, но им лучше обратиться к руководству клуба.

9 сентября «Зенит» арендовал Изидора у «Локомотива» до конца сезона-2023/24. У клуба из Санкт-Петербурга есть право выкупа 23-летнего француза у железнодорожников.