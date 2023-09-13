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Сегодня, 16:00

Акинфеев: «Никогда не было приоритетом поиграть за границей»

Отдел футбола «СЭ»
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью YouTube-каналу CSKA Podcast ответил на вопрос, жалеет ли он о том, что не поиграл в европейском клубе.

— Жалею ли я, что не поиграл в Европе? Да это все мысли и слова людей, которые что-то додумывают за тебя. Считаю, что глобально я ни о чем не должен жалеть. Конечно, были какие-то моменты и в играх, и в жизни. Но вот уехать за бугор... Это никогда в жизни для меня не было приоритетом. Кто-то говорит, что я посредственный, испугался, никому там не нужен, и все такое. Отвечаю: «Да!» Всем в таком случае говорю: вы на 100 процентов правы. Я никогда не вступаю в полемику и не хочу думать за кого-то.

Если есть у человека какая-то проблема и он обращается за советом, конечно, я стараюсь помочь. Всего остального для меня не существует. Ни об одной минуте своей футбольной карьеры, которая началась с пяти лет, я не жалею. Это мой путь, я его выбрал. Вот никогда в жизни такого раньше не говорил, но хочу пожелать каждому пройти такой путь, как я.

37-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московской команде всю карьеру.

Нынешний контракт голкипера с красно-синими действует до конца июня 2024 года.

Игорь Акинфеев. «Говорят, я не уехал в Европу, так как посредственный, испугался. Всем отвечаю: «Да!» Интервью Акинфеева

Игорь Акинфеев
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Акинфеев: «Самое убогое, когда тебя начинают жалеть»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
Результаты / календарь
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Максим Кузьмин

Максим Кузьмин

Балтика

 3
Николя Муми Нгамале

Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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