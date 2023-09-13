Акинфеев: «Никогда не было приоритетом поиграть за границей»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью YouTube-каналу CSKA Podcast ответил на вопрос, жалеет ли он о том, что не поиграл в европейском клубе.

— Жалею ли я, что не поиграл в Европе? Да это все мысли и слова людей, которые что-то додумывают за тебя. Считаю, что глобально я ни о чем не должен жалеть. Конечно, были какие-то моменты и в играх, и в жизни. Но вот уехать за бугор... Это никогда в жизни для меня не было приоритетом. Кто-то говорит, что я посредственный, испугался, никому там не нужен, и все такое. Отвечаю: «Да!» Всем в таком случае говорю: вы на 100 процентов правы. Я никогда не вступаю в полемику и не хочу думать за кого-то.

Если есть у человека какая-то проблема и он обращается за советом, конечно, я стараюсь помочь. Всего остального для меня не существует. Ни об одной минуте своей футбольной карьеры, которая началась с пяти лет, я не жалею. Это мой путь, я его выбрал. Вот никогда в жизни такого раньше не говорил, но хочу пожелать каждому пройти такой путь, как я.

37-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московской команде всю карьеру.

Нынешний контракт голкипера с красно-синими действует до конца июня 2024 года.