Акинфеев: «Если не продлю контракт с ЦСКА, поеду в Саудовскую Аравию»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью YouTube-каналу CSKA Podcast порассуждал о завершении карьеры.

— Почему меня должны посещать мысли о завершении карьеры, если здоровье позволяет пока играть? Конечно, что-то беспокоит — колено, спина. Но это и понятно: когда ты падаешь с пяти лет, это все не проходит даром, организм не железный. Когда пойму на 100 процентов, что больше не хочу и не готов, то сам скажу: хорош! Контракт с ЦСКА до лета, а там видно будет. А если не предложат новый контракт, в Саудовскую Аравию поеду (улыбается).

— Мало ли?

— Нет, нет, нет. Я же в одном из последних интервью ответил на вопрос, где закончу. В Сочи (смеется).

37-летний Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он провел в московской команде всю карьеру.

Нынешний контракт голкипера с красно-синими действует до конца июня 2024 года.