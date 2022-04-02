Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор подвел итоги матча 23-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:0). 21-летний француз отличился на 85-й минуте встречи.

«В «Монако» у меня не было времени, чтобы показать себя полностью, свои лучшие качества. Тут я чувствую поддержку тренера, — отметил Изидор. - Он в меня верит, это очень помогает мне забивать больше.

Я мог забивать второй? Я забил победный гол — это самое главное. Я — командный игрок. Для меня важнее принести команде победе, чем забить дубль.

Я очень много работаю на тренировках. Этот огромный труд дает свои плоды. Также я являюсь верующим человеком, вера в Бога помогает мне всегда и везде".