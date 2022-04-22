Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями перед матчем 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». А также оценил игру полузащитника «Спартака-2» Дмитрия Маркитесова.

— Зелимхан, какие планы на поездку в поезде?

— Крепко поспать.

— Что можешь сказать про матч с «Ростовом»?

— Поговорим про матч после игры уже. Кстати, рядом со мной идет Дмитрий Маркитесов — будущая звезда российского футбола, — рассказал Бакаев «РБ Спорт» во время посадки на поезд в Ростов. — Кто я тогда? Нынешняя звезда (смеется).

— Соблюдение поста во время Рамадана не мешает играть?

— Еще легче стало играть! Я его каждый год соблюдаю, не планирую отказываться.

Бакаев в этом сезоне провел за красно-белых 21 матч в РПЛ и отдал четыре результативных передачи. Показатели Макритесова в матчах за «Спартак-2» — 29 матчей и пять голов.

Матч против «Ростова» состоится 24 апреля, начало — 16.30 мск.