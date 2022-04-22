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Бакаев: «Я нынешняя звезда «Спартака», а Маркитесов — будущая»

Бакаев высказался перед поездкой в Ростов на матч чемпионата России
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Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев поделился впечатлениями перед матчем 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова». А также оценил игру полузащитника «Спартака-2» Дмитрия Маркитесова.

— Зелимхан, какие планы на поездку в поезде?
— Крепко поспать.

— Что можешь сказать про матч с «Ростовом»?
— Поговорим про матч после игры уже. Кстати, рядом со мной идет Дмитрий Маркитесов — будущая звезда российского футбола, — рассказал Бакаев «РБ Спорт» во время посадки на поезд в Ростов. — Кто я тогда? Нынешняя звезда (смеется).

— Соблюдение поста во время Рамадана не мешает играть?
— Еще легче стало играть! Я его каждый год соблюдаю, не планирую отказываться.

Бакаев в этом сезоне провел за красно-белых 21 матч в РПЛ и отдал четыре результативных передачи. Показатели Макритесова в матчах за «Спартак-2» — 29 матчей и пять голов.

Матч против «Ростова» состоится 24 апреля, начало — 16.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zelimhan-bakaev-markitesov-budushhaya-zvezda-rossijskogo-futbola-a-ya-ny-neshnyaya/

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Дмитрий Маркитесов
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
6
3
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1
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
6
 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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