Агент: «Кухта полностью доволен в «Локомотиве». Ему все нравится в команде»

Агент Кухты заявил, что футболисту все нравится в «Локомотиве»

Милан Мартинович, агент нападающего «Локомотива» Яна Кухты, заявил «СЭ», что игрок полностью доволен своим нахождением в команде.

«У Яна действующий контракт. Кухта полностью доволен в «Локомотиве». Все нормально. Происходящее с желтыми и красными карточками — это не важно. Главное, что Кухте все нравится в команде», — сказал Мартинович «СЭ».

После матча 25-го тура Тинькофф РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом (2:2) чешский нападающий был дисквалифицирован на два матча по решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС).

В нынешнем сезоне Кухта забил два мяча и отдал две результативные передачи в семи матчах за «Локомотив». Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.