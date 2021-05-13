Подробности избиения сотрудника «Спартака»: Фетисов заступился за супругу и ударил первым
12:38
Telegram-канал Mash опубликовал видео инцидента, участником которого стал директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.
На видео изначально Фетисов стоит у бара на Новокосинской с супругой и сестрой в сторонке. После чего он попытался вмешаться в спор двух парней. Их конфликт ему разрешить не удалось и после того, как парень оттолкнул его супругу, Фетисов нанес удар. После этого началась драка. В итоге у него открытая ЧМТ и перелом височной кости.
Задержанный — 31-летний монтажник Жафяр Боровков.
Напомним, что инцидент произошел 9 мая. Вчера, 12 мая, Фетисов был переведен из реанимации в обычную палату.
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